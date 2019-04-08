Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Дом Солодова в Ростове отреставрируют за 31,5 млн руб

Дом Солодова в Ростове отреставрируют за 31,5 млн руб
В Ростове-на-Дону выделили 31 581 500 рублей на реконструкцию Дома Солодова. Такая информация была размещена на сайте государственных закупок.

В документах указано, что подрядчик должен провести капительный ремонт здания. Оно является культурным наследием регионального значения города Ростов-на-Дону. Дом купца Фёдора Солодова был построен в 19 веке, сейчас он располагается на Газетном переулке. Он имеет два этажа и выполнен в стиле эклектики. Сейчас строение находится в жутком состоянии и внешним видом вызывает у ростовчан только слёзы и вздохи.

Сейчас краеведческий музей Ростова решил, наконец, провести ремонт Дома Солодова. Заявки на участие в тендере принимаются до 22 апреля. Последний этап их рассмотрения состоится 6 мая.

Капительный ремонт необходимо провести с момента заключения контракта до 1 декабря 2019 года.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.