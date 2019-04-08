Дом Солодова в Ростове отреставрируют за 31,5 млн руб



В Ростове-на-Дону выделили 31 581 500 рублей на реконструкцию Дома Солодова. Такая информация была размещена на сайте государственных закупок.



В документах указано, что подрядчик должен провести капительный ремонт здания. Оно является культурным наследием регионального значения города Ростов-на-Дону. Дом купца Фёдора Солодова был построен в 19 веке, сейчас он располагается на Газетном переулке. Он имеет два этажа и выполнен в стиле эклектики. Сейчас строение находится в жутком состоянии и внешним видом вызывает у ростовчан только слёзы и вздохи.



Сейчас краеведческий музей Ростова решил, наконец, провести ремонт Дома Солодова. Заявки на участие в тендере принимаются до 22 апреля. Последний этап их рассмотрения состоится 6 мая.



Капительный ремонт необходимо провести с момента заключения контракта до 1 декабря 2019 года.