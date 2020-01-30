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Для Ростовского областного дома народного творчества купят оборудование за 30 млн

Для Ростовского областного дома народного творчества купят оборудование за 30 млн
Практически 30 миллионов рублей потратят на покупку техники в Ростовский областной дом народного творчества. Такая заявка размещена на сайте госзакупок. Средства берут из резервного фонда донского правительства.

Для учреждения купят новое звуковое оборудование. Техника должна отвечать требованиям ГОСТа и не иметь повреждений. Её установят в концертом зале. Подрядчик должен поставить товар в течение 60 дней после подписания контракта.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 февраля. Итоги подведут на следующий день.

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