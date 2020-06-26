Дизайн-проект парка в Суворовском признан лучшим по итогам регионального конкурса

Первый этап конкурса проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований завершился в Ростовской области. В итоге, «золото» завоевал дизайн-проект парка им. 70-летия Победы в районе Суворовский донской столицы. Следующим шагом станет разработка проектно-сметной документации для реализации такого проекта.Конкурс на определение лучших проектов благоустройства общественных территорий Дона проходил в условиях высокой конкуренции. Всего в рамках первого этапа поступило 60 заявок от 44 городов и районов области. В конкурсную комиссию, которую возглавлял и. о. министра ЖКХ региона Михаил Полухин, входили профессиональные архитекторы и урбанисты. Представленные работы оценивались по 11 качественным и количественным критериям. Полный перечень победителей размещен здесь . Из него видно, что дизайн-проект парка им. 70-летия Победы, который защищали проектировщики из ПБ «Среда» и застройщик Суворовского ВКБ-Новостройки, занял первое место.Этой победе предшествовала огромная работа, дизайн-проект готовился тщательно. Он был создан по инициативе компании совместно с жителями района Суворовский. Суммарные затраты инициатора на разработку проекта составили почти два миллиона рублей. Затем, в начале 2020 года, проект территории будущего парка был представлен на суд жителей региона и занял в этом голосовании почетное второе место. Далее совместно с жителями Суворовского были проведены проектные мастерские, онлайн-обсуждения и конференции. В итоге, была создана и утверждена окончательная концепция парка.Главная объединяющая идея этой концепции — связь времен. Для воплощения такой идеи разработчики предлагают разбить территорию парка на несколько тематических зон. Первая зона — историческая: здесь будет представлено развитие России, её героическое прошлое. Вторая — современная: территория для прогулок, зоны барбекю, отдыха и культурно-массовых мероприятий. Третья зона — перспективная: каким видится будущее. В этой части будет расположен главный вход в парк, его центральная площадь, а также «стартовый лагерь», где создадут все условия для занятий массовым спортом. Уже сейчас в районе идет активная работа в этом направлении. Например, построена и скоро будет введена в эксплуатацию велобеговая трасса, которая проходит через все территории Суворовского, в том числе и парковую.Здесь добавили, что на втором этапе конкурса, в декабре 2020 года, профессиональная комиссия будет оценивать уже проектно-сметную документацию, необходимую для строительства парка. Команда, подготовившая дизайн-проект, также настроена на победу и в этом важном этапе.