Директор рынка на Темернике: Торговые ряды восстановят после пожара к марту

Фото: DonDay.ru.

Сгоревшие при пожаре торговые ряды восстановят к марту. Об этом сообщил DonDay.ru со ссылкой на собственника ростовского рынка «Белый Темер».По словам Шамиля Карабашева, в ближайший месяц уберут обугленные конструкции, а на их месте установят идентичные павильоны, которые были раньше. Общая площадь, которую предстоит обновить, составляет 400 тысяч квадратных метров.— Планирую за две недели возобновить прежнее состояние рынка и дать возможность начать работать торговцам уже в начале весны, — поделился Шамиль Карабашев. — Торговых точек меньше не станет, как и частных предпринимателей.ЧП, уничтожившее десятки павильонов, случилось вечером 30 ноября 2023 года около 20:30. Сначала загорелся «Белый Темер». Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние ряды «Коричневого Темера». Пламя охватило порядка четырех тысяч квадратных метров. На месте работали около 150 спасателей на 40 единицах спецтехники. Потушить пожар удалось к 6:00 следующего дня.Десятки частных предпринимателей лишись товара на сотни тысяч рублей. Подсчеты ущерба от гигантского пожара ведутся до сих пор.Причину пожара установили только спустя два месяца. По мнению экспертов, ЧП случилось из-за аварийного режима работы электрооборудования.