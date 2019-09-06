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Директор гимназии и три предпринимателя получили места в гордуме Ростова

Директор гимназии и три предпринимателя получили места в гордуме Ростова
В воскресенье, 8 сентября, в России прошёл единый день голосования. В Ростове-на-Дону, в частности, состоялись выборы в городскую Думу. Днём 9 сентября сотрудники избирательной комиссии закончили подсчёт голосов.

По предварительным данным, в первом и втором Ворошиловском одномандатном округах лидируют Виктор Чигвинцев и Валентина Колесникова. Чигвинцев представляет партию «Единая Россия» и является учредителем компании, занимающейся торговлей сельскохозяйственной техникой. Валентина Колесникова работает директором гимназии № 34 и также представляет «ЕР».

В Кировском округе № 11 победу одержал единоросс Никита Паремузов — владелец одного из городских кафе.
В Октябрьском округе № 14 наибольшее количество голосов получила самовыдвиженец Лариса Зубарева.

Выборы в новые созывы Гордум прошли также в Азове, Таганроге и Батайске.

Состав Батайской городской Думы оказался обновлён почти на две трети. Из 25 одномандатных округов представители партии «Единая Россия» победили в 13, кандидаты от «Справедливой России» - в 6, от КПРФ — 4 и 2 самовыдвиженца.

В Таганроге из 25 мандатов 13 получили единороссы, 5 — представители «Справедливой России», 4 — кандидаты от КПРФ. Три мандата ушли самовыдвиженцам.

В Азове 22 мандата разделились так: 14 заняли кандидаты от «ЕР», 4 — КПРФ, 1 - «Справедливая Россия» и 3 самовыдвиженца.

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