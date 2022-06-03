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Детская площадка на улице Гагринской в Ростове превратилась в мусорную свалку

Детская площадка на улице Гагринской в Ростове превратилась в мусорную свалку

В Ростове одна из детских площадок в Октябрьском районе стала настоящей мусорной свалкой. На ее состояние местные жители пожаловались 5 июня. Они рассказали о проблеме на популярном городском портале.

Площадка находится на улице Гагринской. Причем она единственная на участке от дома № 5 до № 5/3. Место, где должны гулять и играть маленькие дети, больше смахивает на декорации к фильму ужасов. Повсюду - грязь и мусор, в песочнице валяются окурки, битое стекло и шприцы. На сломанные лавочки, домики и ступеньки с торчащими из них гвоздями невозможно смотреть. Родители боятся пускать своих детей на эту площадку.


- Хочется узнать, чего ждут администрация района, управляющая компания? Когда от их халатности погибнет ребенок? - жалуются ростовчане. - Ответственные за безопасность объекта будто растворились, никто, в том числе и дворник, не дает вразумительных ответов.

Проблему власти Ростова взяли в работу. А пока родители продолжают опасаться за детей, играющих на злосчастной площадке.

Фото: bg.rostov-gorod.ru
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