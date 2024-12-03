Депутатский мандат в ЗС Ростовской области перешел Евгению Дегтяреву

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Депутатский мандат Василия Голубева в Законодательном Собрании Ростовской области передан Евгению Дегтяреву. Решение об этом приняли 3 декабря на 99-м заседании донской Избирательной комиссии.Евгений Дегтярев является крупным бизнесменом, который специализируется на девелопменте. Ему также принадлежит «Ростдонавтовокзал» (пригородный автовокзал Ростова на проспекте Шолохова), который, в свою очередь, владеет 75% ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь».В 2023 году Евгений Дегтярёв баллотировался в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области от партии «Единая Россия». Он возглавлял список Каменской региональной группы № 3. Однако после выборов отказался от мандата. Его место в донском парламенте заняла Анна Касьяненко.Напомним, что мандат освободился после того, как Василий Голубев стал сенатором от Заксобрания Ростовской области в Совете Федерации. Он занял место Ирины Рукавишниковой.