COVID-19 обнаружили в 38 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области выявили еще 242 случая инфицирования коронавирусом. За сутки с 18 по 19 марта наибольшее количество заболевших составили жители донской столицы (96 человек). На втором месте - Батайск (11 зараженных), на третьем - Азовский и Белокалитвинский районы (по 10 человек).В Шахтах, Семикаракорском, Зерноградском и Аксайском районах оказалось по восемь новых пациентов с COVID-19. В Зерноградском инфекцию подхватили семь человек, а в Мясниковском, Тацинском и Каменском - по шесть. Борьбу с вирусом начали по пять жителей Чертковского района и городов Гуково, Таганрог.По четыре случая заболевания зафиксировали на территории Неклиновского, Сальского, Зимовниковского, Морозовского районов. Аналогичная ситуация - в Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске. В Целинском, Егорлыкском районах пациентами с коронавирусом стали по три человека.В числе новых инфицированных оказались по два жителя Родионово-Несветайского и Заветинского районов. А в Багаевском, Песчанокопском, Волгодонском, Милютинском, Обливском, Веселовском, Пролетарском районах и городе Азове выявили наименьшее число зараженных. Там, как и в Цимлянском, Миллеровском, Кагальницком, Верхнедонском и Мартыновском, заболели по одному человеку.За период пандемии в регионе выявили 77 948 людей с диагнозом «коронавирус». Из них 3 369 скончались от осложнений вируса. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.