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Чрезвычайная пожароопасность ожидается на Дону до конца недели

Чрезвычайная пожароопасность ожидается на Дону до конца недели
В Ростовской области до конца недели сохранится чрезвычайная пожароопасность. В связи с этим главное управление МЧС донского региона объявило штормовое предупреждение.

По данным спасательного ведомства, особо неблагоприятные погодные условия сложатся с 16 по 18 августа в нескольких районах области. Так, пожароопасность 5-го класса установится в центральных районах - Волгодонском и Цимлянском. Аналогичные погодные условия сохранятся и в южных районах: Кагальницком, Зерноградском, Егорлыкском, Целинском, Сальском, Песчанокопском и Пролетарском.

Опасные природные явления установятся также в юго-восточных районах: Орловском, Зимовниковском, Дубовском, Заветинском и Ремонтненском.

Добавим, что 5-й класс пожароопасности предполагает, что в регионе установилась сухая и ветреная погода. В таких условиях существует большая вероятность возникновения ландшафтных пожаров.

Напомним, что на территории Ростовской области до 1 сентября продлён режим ограничения пребывания граждан в лесах. Также запрещается въезд на территорию лесных участков транспортных средств.

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