Осуждённой замглавы администрации Зверево снизили срок



Ростовский областной суд рассмотрел апелляцию осуждённой экс-замглавы администрации Новочеркасска Альбины Порошиной. Заседание состоялось 11 ноября.



В результате пересмотра решения суда предыдущей инстанции, приговор бывшей чиновнице был смягчён. За взятку в особо крупном размере она получила шесть лет колонии. Ранее сотрудница горадминистрации была приговорена к восьми годам лишения свободы.

- Помимо этого, осуждённая должна выплатить штраф в размере 2 миллиона 605 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе областного суда.



Если чиновница решит обжаловать и это решение, следующей инстанцией станет Верховный суд.



Вероятнее всего, на сокращение срока повлияло сотрудничество Порошиной со следствием. Женщина сдала своего бывшего руководителя, который на тот момент занимал пост мэра Новочеркасска, Игоря Зюзина. Будучи главой администрации Зверево, Зюзин был в доле с Порошиной, которая получила 2 миллиона 605 тысяч рублей от коммерческой фирмы. За эти деньги она заключала с компанией муниципальные контракты на строительство объектов, а также беспрепятственно принимала все работы и подписывала акты об оплате работ подрядчику.



Альбину Порошину задержали в декабре 2017 года. После того, как ей было предъявлено обвинение, она заключила соглашение со следствием и была отпущена под домашний арест.



Экс-мэра Новочеркасска Игоря Зюзина задержали 15 октября. В настоящее время он находится в СИЗО № 1 Ростова на улице Большой Садовой. Чиновник пытался обжаловать меру пресечения и выйти под домашний арест на время следствия, но суд ему отказал.