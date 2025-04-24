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Цены на бензин в Ростовской области приблизились к 100 рублям

Цены на бензин в Ростовской области приблизились к 100 рублям
В Ростовской области цены на бензин приблизились к 100 рублям. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата.

Согласно данным на начало 2025 года цены на бензин марки АИ -92 достигли 55,97 рублей, за АИ -95 водители платили 62,11 рублей, а за АИ-98 и выше – 80,91. Стоимость дизельного топлива оценивалась в 65,96 рублей.

На некоторые виды бензина прошедший период стоимость увеличилась. По данным на конец апреля 2025 года: цена на бензин марки АИ -92 достигла 56,58 рублей, за АИ- 95 попросили – 62,88 рублей. Дороже всего обходится бензин марки АИ-98 и выше – 82,13 рублей. Цена на дизельное топливо выросла до 66,44 рублей.
Фото: DonDay
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