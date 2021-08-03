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Бывший главный архитектор Салского района пойдет под суд за превышение полномочий

Бывший главный архитектор Салского района пойдет под суд за превышение полномочий
На фото: задержание бывшего главного архитектора администрации Сальского района Юрия Гречко.

Бывший главный архитектор Сальского района пойдет под суд. Юрия Гречко обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Гречко, зная, что здание на улице Вологодской по документам не соответствует требованиям, передал объект местному жителю Сальска. Таким образом он нанес ущерб муниципалитету в размере 898 тысяч рублей.

Юрия Гречко задержали 29 сентября 2020 года во время одного из заседаний в администрации. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. В ближайшее время Юрий Гречко предстанет перед судом.

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