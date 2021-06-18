Бывшая солистка «ВИА Гра» показала пышные бедра и плоский животик

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова показала пышные бедра. Новый пикантный снимок уроженка Ростова опубликовала у себя в «Инстаграме».«Нет полных женщин, есть тесная одежда», - подписала снимок красавица.Все подписчики певицы отметили, что у нее шикарная фигура, которой может позавидовать любая модель.«Прелесть», «Богиня», «Секси-кошка», - пишут в комментариях фолловеры.Татьяна Котова – обладательница титула «Мисс Россия» 2006 года. Модель представляла Россию на конкурсах «Мисс мира-2007» и «Мисс Вселенная-2007» (прим. ред. – Котова – третья россиянка, принявшая участие в обоих конкурсах красоты). С марта 2008-го по апрель 2010 года Котова была солисткой группы «ВИА Гра».