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Бывшая солистка «ВИА Гра» показала пышные бедра и плоский животик

Бывшая солистка «ВИА Гра» показала пышные бедра и плоский животик
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова показала пышные бедра. Новый пикантный снимок уроженка Ростова опубликовала у себя в «Инстаграме».

«Нет полных женщин, есть тесная одежда», - подписала снимок красавица.

Все подписчики певицы отметили, что у нее шикарная фигура, которой может позавидовать любая модель.

«Прелесть», «Богиня», «Секси-кошка», - пишут в комментариях фолловеры.

Татьяна Котова – обладательница титула «Мисс Россия» 2006 года. Модель представляла Россию на конкурсах «Мисс мира-2007» и «Мисс Вселенная-2007» (прим. ред. – Котова – третья россиянка, принявшая участие в обоих конкурсах красоты). С марта 2008-го по апрель 2010 года Котова была солисткой группы «ВИА Гра».

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