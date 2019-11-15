Было мало танца: ростовчане разочаровались в шоу Ляйсан Утяшевой



Новое шоу Ляйсан Утяшевой разочаровало жителей Ростова-на-Дону. В донской столице гимнастка представила программу BOLERO 16 ноября.



Поклонники заранее купили билеты, потому что шоу обещало быть грандиозным. Однако, ожидания зрителей не оправдались. По их словам, Утяшева мало появлялась на сцене. В основном фанаты видели других танцоров. Многие зрители стали писать негативные отзывы.



- Не могу сказать, что она танцевала, скорее, исполняла гимнастические пируэты, - пишет одна девушка. – К тому же в шоу очень много секса. Если честно, сначала была немного шокирована этим, но потом, поняв смысл постановки, как-то все устаканилось.



Ляйсан Утяшева – заслуженный мастер спорта по гимнастике, с 2014 года она ведёт шоу «Танцы». Многие часто видят её по телевизору, поэтому с нетерпением ждали шоу BOLERO. Увы, Ляйсан снова не смогла завоевать любовь жителей Ростова-на-Дону.

