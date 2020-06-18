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Большинство новых заболевших в Ростовской области – пациенты в возрасте от 46 до 65 лет

Большинство новых заболевших в Ростовской области – пациенты в возрасте от 46 до 65 лет
В Ростовской области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 145 человек. Большинство из них – дончане в возрасте от 46 до 65 лет. Из 145 человек в этой возрастной категории находятся 55 пациентов.

54 новых заболевших – жители области от 18 до 45 лет. В возрасте от 66 до 79 лет – 23 пациента.

Среди 145 инфицированных – семь детей. Старше 80 лет – шесть пациентов.

Большинство новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Ростове и Шахтах.

Всего по состоянию на 20 июня в Ростовской области зарегистрирован 8 381 случай заболевания коронавирусом. Скончались 85 человек. За весь период в области выздоровели уже 4 018 человек, в том числе за последние сутки - 140.

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