Большинство новых случаев заболевания коронавирусом приходится на дончан в возрасте от 18 до 45 лет

Среди 212 новых пациентов с коронавирусом большинство жители Ростовской области в возрасте от 18 до 45 лет.Согласно данным Роспотребнадзора на 6 июня, на эту возрастную категорию приходится 38,8% или 82 человека.75 из 212 – пациенты в возрасте от 46 до 65 лет. Ещё 27 новых заболевших – пенсионеры в возрасте от 66 до 79 лет. Старше 80 лет – семь пациентов.Среди 212 новых пациентов 21 ребёнок.Добавим, что всего в Ростовской области по данным на 6 июня 5965 заболевших. Скончались 46 человек.