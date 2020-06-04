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Большинство новых случаев заболевания коронавирусом приходится на дончан в возрасте от 18 до 45 лет

Большинство новых случаев заболевания коронавирусом приходится на дончан в возрасте от 18 до 45 лет
Среди 212 новых пациентов с коронавирусом большинство жители Ростовской области в возрасте от 18 до 45 лет.

Согласно данным Роспотребнадзора на 6 июня, на эту возрастную категорию приходится 38,8% или 82 человека.

75 из 212 – пациенты в возрасте от 46 до 65 лет. Ещё 27 новых заболевших – пенсионеры в возрасте от 66 до 79 лет. Старше 80 лет – семь пациентов.

Среди 212 новых пациентов 21 ребёнок.

Добавим, что всего в Ростовской области по данным на 6 июня 5965 заболевших. Скончались 46 человек.

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