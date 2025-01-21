Больше месяца близкие ищут 39-летнего мужчину в Ростове

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В Ростове пропал без вести 39-летний мужчина. О местоположении Сергея Чекалова ничего не известно с 16 декабря 2024 года.В тот день Сергея последний раз видели уходящим из дома по делам. Родственники пытались дозвониться до него, но телефон был выключен. Когда ожидание стало невыносимым, они обратились в полицию и попросили помощи у волонтеров. К поискам также присоединились СМИ.Сергей среднего роста, 173 см, худощавого телосложения, с темно-каштановыми волосами, начинающими седеть. Перед уходом он взял с собой рюкзак.Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Сергея Чекалова, пожалуйста, сообщите по номеру телефона: 8 (800) 700-54-52.