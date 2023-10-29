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Боец из Семикаракорска погиб в ходе спецоперации

Боец из Семикаракорска погиб в ходе спецоперации
Боец частной военной компании "Вагнер" из Донского региона погиб в зоне СВО. Александр Савельев получил смертельное ранение в ходе выполнения задания.

51-летний мужчина был уроженцем города Семикаракорска. Детали его смерти не рассекречиваются.
Фото: соцсети.
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