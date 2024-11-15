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Блогера из Ростова задержали в Краснодаре  за провокацию сотрудников ДПС

Блогера из Ростова задержали в Краснодаре  за провокацию сотрудников ДПС
В Краснодаре задержали ростовского блогера за провокацию сотрудников ДПС. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. 

Молодой человек, известный под ником «Мага-трудяга», сел в автомобиль сотрудников ДПС, приняв его за такси. После этого он начал провоцировать экипаж, снимая все происходящее на видео.

Снятые кадры показались ему забавными, и он опубликовал их в интернете. Однако его «шутка» обернулась неприятностями. Позже его задержали полицейские. Теперь ему грозит обвинение по статье «Мелкое хулиганство».

Кроме того, блогер решил преподать урок молодому поколению, неожиданно начав давать советы. 

- Я совершил ошибку, я понесу наказание. Не повторяйте моих ошибок, – обратился к горожанам задержанный. ⠀ 

Выяснилось, что это уже не первый случай, когда его привлекают по аналогичной статье. В предыдущий раз он также занимался созданием провокационного контента и приставал к людям на улице.
Фото: соцсети
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