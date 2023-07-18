Билеты из Ростова в Крым снова продают 18 июля

Фото: Соцсети.

Билеты из Ростова в Крым можно купить уже 18 июля. Об этом сообщили на Главном автовокзале Ростова-на-Дону.Первый рейс на полуостров уже отправится 18 июля в 18.30. Однако купить билет на это время уже нельзя - все распродано. А вот с 19 июля билеты есть. В справочной сообщили, что расписание будет меняться, поэтому информацию о поездке лучше уточнять по телефону.Напомним, автобусное сообщение между Ростовом и Крымом прекратилось из-за взрыва Крымского моста. Когда возобновят движение по мосту, пока не известно. Сейчас автомобилисты используют альтернативный маршрут через ДНР и Ростовскую область, а желающие уехать на отдых или вернуться с него ждут открытия автобусного и ж/д сообщения.