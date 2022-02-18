Беженцы из Донбасса рассказали об эвакуации в Ростовскую область

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области вторые сутки проходит массовая эвакуация беженцев из Донбасса. О том, как это было, Rostov.ru рассказали жители ДНР.- Все началось около 15 часов 18 февраля, - рассказывает жительница Донецка Ирина Горбунова. – Я работаю в аптеке. И нам неожиданно объявили, что всем надо расходиться по домам, собирать вещи, документы и готовиться к чему-то очень важному…Люди уходили с работы, забирали детей из детских садов и школ, не зная, чего ждать дальше. Об эвакуации сообщили вечером 18 февраля. В Донецке включили сирены, МЧС прислало уведомления, а в некоторых муниципалитетах местные главы лично обзванивали жителей. Собраться толком никто не успел - времени добраться до пункта сбора для эвакуации оставалось не более полутора часов. Люди хватали сбережения, документы, забирали детей и мчались к обусловленным местам. Из-за суматохи образовались пробки. Особенно большие скопления были у банкоматов и на автозаправках.Поздно вечером колонны с автобусами и частные машины направились в Ростовскую область. Основная масса беженцев была направлена в Неклиновский район и города Гуково, Донецк.- Мы с мужем, сестрой и внуком приехали в пансионат «Звезда» в селе Натальевка около 3 часов. Нас быстро заселили, провели медосмотр, тут же привезли провизию на школьных автобусах. Дали чай, бутерброды с колбасой, а утром - гречку с мясом, - поделилась Любовь Смирнова, прибывшая из поселка Тельманово. - Условия хорошие: здание отапливается, в каждой комнате есть холодильник, душевая, отдельные туалеты.Каждой семье выделили по комнате под ключ. Несмотря на тесноту, жители ДНР довольны тем, как их приняли. Многие из них в спешке не успели толком ничего взять, но в пяти минутах ходьбы от пансионата есть сразу три магазина. Там можно приобрести не только продукты, но и хозтовары. Большинство прибывших закупаются средствами личной гигиены, сладостями для детей и тапочками. Последних к полудню уже не было в наличии - настолько востребованными они оказались.- Я приехала с пятилетней дочкой. Когда завыли сирены, сразу начали собираться, но времени было очень мало. Я успела взять только несколько сменных вещей для ребенка и документы. Старшая дочь (19 лет) отказалась ехать. Там ее парень, которого не выпускают из-за возраста, она осталась с ним, - рассказала Людмила Королева. - Никто не говорит, сколько времени мы здесь пробудем. Но мы уже были в подобной ситуации в 2014 году. Поэтому, думаю, мы здесь надолго.Еще одним подтверждением их длительного пребывания в Ростовской области люди считают распределение детей по местным школам и детским садам. Прибывших несовершеннолетних уже внесли в списки. Тем временем в ДНР объявили о прекращении обучения.Некоторые беженцы отправились в Ростовскую область на своих машинах. Снежана из города Макеевка провела за рулем почти 13 часов. Женщина ехала с детьми и соседкой, ее мужем, мамой и ребенком. По прибытии их ждал неприятный сюрприз - мест в пансионатах не осталось. Из одного их отправляли в другой, оттуда - в третий, а там - снова к первому. Подобных случаев немало.К счастью, к пунктам временного размещения приехали местные жители. Они предлагали пожить у них практически бесплатно.На базе детского оздоровительного центра «Котлостроитель» в хуторе Красный Десант беженцев разместили в ночь на 19 февраля. А днем некоторым из них пришлось «переехать». Никто не мог объяснить, куда и зачем - люди с домашними питомцами, скромным багажом и детьми на руках ожидали автобусы неизвестного направления перед воротами центра. Как стало известно Rostov.ru, людей направили в другой пункт размещения.Многие из прибывших остались без связи с родными. В хуторах и селах Неклиновского района негде пополнить счет сим-карт. Из-за неспокойной ситуации в родных краях жители ДНР переживают за своих близких, оставшихся там. Помимо мобилизованных, от поездок отказались пожилые люди. Они решили остаться дома несмотря ни на что.- Очень страшно за близких. Там у меня остались отец и муж, а я с детьми уехала, - со слезами говорит Марина из Новоазовска. - Я не могу с ними даже связаться, узнать, как у них дела.Жители поселений, где организовали ВПР, узнали об этом практически последними. Утром они увидели толпы в местных магазинах. Очереди были настолько огромными, словно начался сезон отдыха на побережье.Сами беженцы не хотели бы надолго задерживаться: все-таки в гостях хорошо, а дома - лучше.