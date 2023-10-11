В Ростовской области мужчина пошел на рыбалку и пропал без вести

Фото: Лиза Алерт.

В Ростовской области без вести пропал рыбак. О местонахождении 56-летнего Андрея Старабаева нет информации уже несколько дней.Днем 5 октября Андрей отправился на рыбалку в район хутора Красный Маныч и не вернулся домой. Семья забила тревогу, когда он не вернулся домой ночевать. Они приехали на место, где рыбачил Андрей, но самого мужчину не нашли. Тогда родственники объявили Андрея в розыск и попросили помощи у волонтеров.На вид мужчине около 60 лет, рост - около 180 сантиметров, плотного телосложения. У него черные волосы с проседью и светло-голубые глаза. Он был одет в черную футболку, темно-синие спортивные штаны и серые шлепки.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112. Каждая минута дорога, ведь мужчина уехал на рыбалку в легкой одежде, а последние дни в регионе очень похолодало.