Бесплатную пересадку с автобуса на электричку планируют ввести в Ростове

Фото: Ростовский городской транспорт

В Ростове-на-Дону планируется введение бесплатной пересадки с автобусного транспорта на электрички. Об этом сообщает издание «Ростовский городской транспорт», ссылаясь на заместителя генерального директора компании «АРПС» Алексея Торицына.По словам эксперта, на данный момент группа занимается решением организационных и административных вопросов.Торицын подчеркнул, что как администрация Ростова, так и руководство «РЖД» проявляют интерес к внедрению первой бесплатной пересадки в городе.Следует отметить, что в Ростове-на-Дону, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, бесплатные или льготные пересадки отсутствуют. Каждый раз, когда пассажир переходит на другой вид транспорта, необходимо оплачивать полную стоимость билета.Данная инициатива была предложена в 2018 году в рамках муниципальной программы «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону», рассчитанной до 2035 года.