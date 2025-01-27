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Бесплатную пересадку с автобуса на электричку планируют ввести в Ростове

Бесплатную пересадку с автобуса на электричку планируют ввести в Ростове

В Ростове-на-Дону планируется введение бесплатной пересадки с автобусного транспорта на электрички. Об этом сообщает издание «Ростовский городской транспорт», ссылаясь на заместителя генерального директора компании «АРПС» Алексея Торицына.

По словам эксперта, на данный момент группа занимается решением организационных и административных вопросов.

Торицын подчеркнул, что как администрация Ростова, так и руководство «РЖД» проявляют интерес к внедрению первой бесплатной пересадки в городе.

Следует отметить, что в Ростове-на-Дону, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, бесплатные или льготные пересадки отсутствуют. Каждый раз, когда пассажир переходит на другой вид транспорта, необходимо оплачивать полную стоимость билета.

Данная инициатива была предложена в 2018 году в рамках муниципальной программы «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону», рассчитанной до 2035 года.
Фото: Ростовский городской транспорт
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