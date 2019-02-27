Балерина Анастасия Волочкова набросилась с кулаками на бывшего водителя из Ростова





Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова продолжает выяснять отношения с бывшим водителем – жителем Ростова Александром Скиртач. На своей странице в инстаграм артистка опубликовала анонс программы «Новые русские сенсации». На шоу она лицом к лицу встретилась с бывшим помощником.



Волочкова не смогла сдержать эмоций и набросилась на ростовчанина. Драке помешал оказавшийся поблизости Никита Джигурда. Он встал между оппонентами. Однако Анастасия успела влепить Александру Пощечину.

- Представить только, человек отработал шофером у меня всего год, до того момента, как было раскрыто его мошенничество, воровство и стяжательство, а рассказывает такие небылицы и сказки, как будто прожил со мной минимум лет 15, - оставила свой комментарий балерина. - Я понимаю, что это его месть за полгода в СИЗО, видимо, не сладко ему там пришлось, что грозил перед камерой отомстить.







Напомним, в августе 2018 года суд приговорил Скиртача к условному лишению свободы сроком на три года. В суде было доказано, что водитель похитил у своего работодателя – балерины около полумиллиона рублей. Из них 205 тыс. руб. он получил от артистки на похороны матери, которая оказалась жива, ещё 50 тыс. руб. украл из пожертвований, полученных на благотворительном концерте Волочковой. Остальную сумму он присвоил, когда получал от хозяйки деньги на оплату коммунальных услуг.



Но, когда звезда придела огласке историю об обманувшем её помощнике, Скортач выкатил взаимные претензии. В частности, он объяснил обвинения знаменитости тем, что отказал ей в близости и таким образом Анастасия решила отомстить. В ответ балерина продемонстрировала переписку с Александром, где тот пишет, что скучает и любит так, «что хочется кричать». К пылким признаниям артистка отнеслась хладнокровно, заявив, что мужчины каждый день признаются ей в любви.