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В Ростовской области водителей предупредили об опасности на дорогах из-за тумана

В Ростовской области водителей предупредили об опасности на дорогах из-за тумана
В Ростовской области водителей предупредили об опасностях на дороге из-за тумана. Об этом информацию сообщили в региональном УГИБДД.

По последним данным синоптиков, туман будет длиться как минимум до конца суток. Из-за осадков возможно ухудшение видимости на дорогах. Автомобилистам нужно быть внимательнее, чтобы не попасть в серьезное ДТП.

Водители должны соблюдать скоростной режим и дистанцию на проезжей части. Пешеходам необходимо следить за ситуацией на дорогах при переходе по «зебре».
Фото: Rostov.ru
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