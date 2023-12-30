В Ростовской области водителей предупредили об опасности на дорогах из-за тумана

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В Ростовской области водителей предупредили об опасностях на дороге из-за тумана. Об этом информацию сообщили в региональном УГИБДД.По последним данным синоптиков, туман будет длиться как минимум до конца суток. Из-за осадков возможно ухудшение видимости на дорогах. Автомобилистам нужно быть внимательнее, чтобы не попасть в серьезное ДТП.Водители должны соблюдать скоростной режим и дистанцию на проезжей части. Пешеходам необходимо следить за ситуацией на дорогах при переходе по «зебре».