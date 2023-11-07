Апелляционный суд рассмотрит жалобу на приговор Андрею Майеру

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Четвертый кассационный суд в городе Краснодаре будет принял жалобу стороны защиты бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера. Эту информацию сообщил адвокат чиновника Владимир Чесноков.Защитник Майера отметил, что заседание по изменению приговора экс-чиновнику состоится 5 декабря в 10:00 в Кировском суде по видеоконференции.Апелляция рассмотрит приговор Ростовского областного суда, который ужесточил приговор. Суд изменил наказание Андрею Майеру за злоупотребление должностными полномочиями при благоустройстве парка Вересаева в Ростове и парка в Зверево. Вместо 3 лет, которые присудил Кировский районный суд, областной дал пять.Андрей Майер не выйдет на свободу, даже если приговор отменят. Сейчас бывшего чиновника обвиняют по другим 11 эпизодам в злоупотреблении должностными полномочиями. Он находится в СИЗО.