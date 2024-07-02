Алексей Логвиненко: Каждый четвертый выпускник стал медалистом

Фото: Администрация Ростова.

В донской столице чествовали лучших выпускников города. Праздничный концерт с выступлениями творческих коллективов состоялся 1 июля в Ростовском музыкальном театре.Еще вчера они были школьниками и проходили самый волнительный этап — сдачу экзаменов. Сейчас все переживания позади. Настало самое подходящее время, чтобы поблагодарить вчерашних школьников за трудолюбие и старания. Впереди у бывших учеников – взрослая жизнь, наполненная новыми задачами и вызовами. Сейчас каждый из них выбирает дальнейший жизненный путь, будущую профессию. Многие продолжат обучение: 20 высших учебных заведений города готовы к встрече. Для тех, кто решит начать трудовой путь, в Ростове также большой выбор предприятий и организаций, готовых принять начинающих специалистов.Успехи выпускников сложно переоценить. Ребята на «отлично» совмещали учебу с общественной деятельностью, творчеством, спортом. Каждый четвертый выпускник стал медалистом. Ребят, которые проявили свои таланты и знания в полной мере, отметили отдельно. В рамках мероприятия лидерам и активистам, победителям различных конкурсов и соревнований вручили заслуженные награды.- Уважаемые выпускники! Куда бы ни забросила вас судьба, не забывайте свою малую родину. Знайте, что ваши имена навсегда вписаны в историю ваших школ. Дерзайте, мечтайте, смело идите вперед! Впереди – одна из самых интересных глав жизни. Искренне верю: у вас все получится. В добрый путь! - пожелал выпускникам глава администрации Ростова-на-Дону.