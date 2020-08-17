Адвокат из Ростова описал в повести «Презумпция виновности» одно из самых запутанных дел из своей практики

Адвокат из Ростова-на-Дону Лев Дадаян более сорока лет защищает интересы граждан. Пару месяцев назад он написал повесть с довольно громким названием – «Презумция виновности». В произведении описано одно из самых запутанных и успешных дел из практики Льва Сергеевича.– В прошлом году ко мне обратились братья Аркадий и Слава (имена изменены – прим. ред.). Они переехали в столицу Дона из Донецкой области Украины в 2014 году. Там у них было свое обувное производство, которое братья успешно перевезли в Ростовскую область. Бизнес планомерно развивался, жизнь шла своим чередом. Но в один момент в квартиру и офис Славы с обысками нагрянули полицейские в сопровождении ОМОНа. Оказалось, что его и Аркадия обвиняют в мошенничестве. Они якобы похитили 23 млн рублей у некого предпринимателя Федора!Из фабулы дела следовало, что братья ввели в заблуждение коммерсанта из Подмосковья, одолжив 23 млн рублей для поставки товара другой компании. Деньги похитили посредством лжефирм, а контрагенту поставили некачественный товар. Следствие располагало только показаниями неизвестной никому жительницы Лобни, которая опознала Аркадия по фото как одного из участников преступной схемы.Льва Сергеевича смущало полное отсутствие прямых доказательств причастности его доверителей к похищенным деньгам. Все операции проходили в подмосковной Лобне. Но братья никогда там не были и никого в этом городе не знали. Более того, Аркадий в эти дни и вовсе был в Израиле. А из материалов дела следовало, что именно он осуществлял все операции.Неповинных людей зажевала правоохранительная система, наплевавшая на принцип презумпции невиновности.– Все мои попытки отстоять права и интересы братьев здесь, в Ростове-на-Дону, не увенчались успехом. И впоследствии мне пришлось не просто защищать Аркадия и Славу, а провести собственное расследование, чтобы отыскать всех заинтересованных в этом абсурдном и необоснованном обвинении, по которому совершенно невинным людям грозило до 10 лет тюрьмы!Адвокат поехал в подмосковную Лобню. Несколько недель он пробирался к истинным участникам преступной схемы. Но впереди была еще более сложная задача – убедить следствие, что оно идет по неверному пути и рискует упечь за решетку двух невиновных людей.– В конечном счете мне удалось снять все обвинения с моих доверителей! Это дело настолько впечатлило меня, что я решил описать его в небольшой повести под названием «Презумпция виновности».Лев Дадаян – юрист и адвокат с огромным опытом. 34 года он работал в прокуратуре, прошел путь от следователя до прокурора. Почти десять лет назад Лев Сергеевич ушел на пенсию и занялся адвокатской практикой. В свободное от работы время он занимается писательством. Несколько лет назад Лев Дадаян издал первый в мире смс-роман – «Три года и три месяца любви». Повесть о деле двух братьев стала вторым его художественным произведением. В ближайшее время Лев Сергеевич планирует написать как минимум еще одну повесть и издать свой первый сборник стихотворений.