Администрацию Семикаракорска просят разобраться в ситуации с обезглавленными голубями

Фото: СоцСети

В Ростовской области местные волонтеры обратились в администрацию Семикаракорска. Зоозащитники просят вмешаться в историю с обезглавленными голубями.В области участились случаи жестокого обращения с животными. Дончане все чаще сообщают об измученных животных: изморенные голодом собаки, коты со вспоротыми животами и многие другие случаи.Точкой кипения стали голуби с оторванными головами. После публикации Donday об этой ужасной истории волонтеры приступили к радикальным действиям. С помощью социальных сетей они опубликовали обращение. Автор отметил аккаунты администрации города, Управления ветеринарии Ростовской области, МУ Росприроднадзора по РО и РК, Управления Россельхознадзора по РВАОиРК и другие.Дончане очень обеспокоены. Люди опасаются, что эта ситуация может только усугубиться.