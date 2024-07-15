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Администрацию Семикаракорска просят разобраться в ситуации с обезглавленными голубями

Администрацию Семикаракорска просят разобраться в ситуации с обезглавленными голубями
В Ростовской области местные волонтеры обратились в администрацию Семикаракорска. Зоозащитники просят вмешаться в историю с обезглавленными голубями.

В области участились случаи жестокого обращения с животными. Дончане все чаще сообщают об измученных животных: изморенные голодом собаки, коты со вспоротыми животами и многие другие случаи.

Точкой кипения стали голуби с оторванными головами. После публикации Donday об этой ужасной истории волонтеры приступили к радикальным действиям. С помощью социальных сетей они опубликовали обращение. Автор отметил аккаунты администрации города, Управления ветеринарии Ростовской области, МУ Росприроднадзора по РО и РК, Управления Россельхознадзора по РВАОиРК и другие.

Дончане очень обеспокоены. Люди опасаются, что эта ситуация может только усугубиться.
Фото: СоцСети
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