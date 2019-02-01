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Негодяи расстреляли бездомных собак в Ростовской области

Негодяи расстреляли бездомных собак в Ростовской области
Неизвестные убили нескольких дворняг в Ростовской области. Мёртвых животных нашли волонтёры между Азовом и селом Пешково 2 февраля. Об этом сообщил DonDay Азов.

По словам представителей Общества защиты животных «Феникс», собаки не подходили близко к людям. Их кормила местная жительница, но и с ней они не контактировали.

- Собаки просто не могли никому помешать, - недоумевают волонтёры.

Скорее всего, отморозки целенаправленно ехали в поле с оружием. Они знали, что там живут дворняги. Целясь беднягам в головы, убийцы жестоко расправили с ними и скрылись.

Увидев поле бойни, зоозащитники немедленно подали заявление в полицию. В декабре 2018 года в России был принят закон, карающий жестокое обращение с животными.

Сейчас мерзавцев разыскивают правоохранители. Всех, кто знает местонахождение убийц или был свидетелем происшествия, просят позвонить по телефонам: 8-951-831-49-36 или 8-952-585-78-73.

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