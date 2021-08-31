Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

40-летнего мужчину разыскивают в Ростовской области

40-летнего мужчину разыскивают в Ростовской области

В Ростовской области разыскивают 40-летнего Александра Гурова. Мужчина уехал из дома 1 сентября и уже сутки не выходит на связь с родными.

Исчезнувший может находиться как в Ростове, так и в Азове. Сначала родственники пытались найти его самостоятельно. Когда поиски не увенчались успехом, они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Рост мужчины - около 170 сантиметров. Он среднего телосложения. У него короткие темные волосы и серо-голубые глаза. Последний раз Александра Гурова видели в светлой футболке, шортах и синих шлепках. Из дома он уехал на «Субару Форестер» серебряного цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении исчезнувшего, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.