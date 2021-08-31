40-летнего мужчину разыскивают в Ростовской области

В Ростовской области разыскивают 40-летнего Александра Гурова. Мужчина уехал из дома 1 сентября и уже сутки не выходит на связь с родными.Исчезнувший может находиться как в Ростове, так и в Азове. Сначала родственники пытались найти его самостоятельно. Когда поиски не увенчались успехом, они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Рост мужчины - около 170 сантиметров. Он среднего телосложения. У него короткие темные волосы и серо-голубые глаза. Последний раз Александра Гурова видели в светлой футболке, шортах и синих шлепках. Из дома он уехал на «Субару Форестер» серебряного цвета.Если вам что-либо известно о местонахождении исчезнувшего, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.