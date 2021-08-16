На Дону разыскивают 29-летнего парня

На Дону разыскивают без вести пропавшего 29-летнего Александра Моргуна. Он уехал на мопеде из дома в станице Богоявленской Константиновского района 17 августа и до сих пор не вернулся обратно.Родственники молодого человека, не дождавшись его, обратились в полицию и за помощью к волонтерам.Пропавший среднего телосложения, рост – 175 сантиметров, глаза серо-зеленые, волосы русые. Был одет в серые штаны, синюю майку и тапки. С собой у него документы.Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Моргуна, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.