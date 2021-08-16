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На Дону разыскивают 29-летнего парня

На Дону разыскивают 29-летнего парня
На Дону разыскивают без вести пропавшего 29-летнего Александра Моргуна. Он уехал на мопеде из дома в станице Богоявленской Константиновского района 17 августа и до сих пор не вернулся обратно.

Родственники молодого человека, не дождавшись его, обратились в полицию и за помощью к волонтерам.

Пропавший среднего телосложения, рост – 175 сантиметров, глаза серо-зеленые, волосы русые. Был одет в серые штаны, синюю майку и тапки. С собой у него документы.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Моргуна, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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