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В центре Ростова шесть многоэтажных домов остались без тепла

В центре Ростова шесть многоэтажных домов остались без тепла
В Ростове-на-Дону, в Кировском районе, шесть многоэтажек остались без отопления, как сообщил исполняющий обязанности регионального министра ЖКХ Сергей Орлов.

Утром 14 декабря сотни жителей Ростова обнаружили, что в их квартирах нет тепла из-за обнаруженного дефекта на теплотрассе в Крепостном переулке.

При температуре воздуха -5 градусов жильцам домов по адресам Крепостной переулок, 77, 87, 100, 104 и улица Пушкинская, 192, 206 вынуждены обогреваться альтернативными способами.

Специалисты работают над устранением дефекта.

- Планируется завершить ремонт к 15:00 сегодняшнего дня, - добавил Сергей Орлов.
Фото: DonDay
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