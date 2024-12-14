В центре Ростова шесть многоэтажных домов остались без тепла

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В Ростове-на-Дону, в Кировском районе, шесть многоэтажек остались без отопления, как сообщил исполняющий обязанности регионального министра ЖКХ Сергей Орлов.Утром 14 декабря сотни жителей Ростова обнаружили, что в их квартирах нет тепла из-за обнаруженного дефекта на теплотрассе в Крепостном переулке.При температуре воздуха -5 градусов жильцам домов по адресам Крепостной переулок, 77, 87, 100, 104 и улица Пушкинская, 192, 206 вынуждены обогреваться альтернативными способами.Специалисты работают над устранением дефекта.- Планируется завершить ремонт к 15:00 сегодняшнего дня, - добавил Сергей Орлов.