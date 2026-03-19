10 лет со дня крушения «Боинга» в Ростове: что сейчас на месте авиакатастрофы

В Ростове 19 марта 2016 года произошла ужасная авиакатастрофа, которая потрясла не только город, но и весь мир. Самолёт «Боинг» авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая, потерпел крушение в аэропорту Ростова. В результате трагедии погибли 62 человека, включая экипаж из семи человек.Сегодня, спустя 10 лет после случившегося, мы подготовили фоторепортаж, который показывает, как выглядит место аварии сейчас.Через два года после трагедии аэропорт был перенесён в Аксайский район. Аэропорт на проспекте Шолохова в Ростове прекратил свою работу. Сейчас о произошедшей трагедии напоминает только мемориал «Прерванный полёт».Сейчас в здании бывшего аэропорта располагается Центральный автовокзал. Зелёная аллея перед вокзалом стала популярным местом среди ростовчан.На территории бывшего аэропорта ведутся работы по застройке. Согласно плану, в ближайшие годы здесь появится ЖК, который будет включать в себя несколько жилых комплексов, школы, детские сады и даже ледовый дворец.Место взлётной полосы, где когда-то летали самолёты, теперь ограждено забором. Только дорожные разметки напоминают о прошлом.Прошло десять лет, и место катастрофы почти не выдаёт трагических событий. Жизнь здесь продолжается: люди спешат по делам, дети играют у нового жилого района, автобусы отправляются с Центрального автовокзала. Мемориал «Прерванный полёт» остаётся молчаливым свидетелем той страшной ночи.Ежегодно 19 марта жители приносят цветы, зажигают свечи и вспоминают 62 человека, чьи жизни оборвались в тот роковой день.