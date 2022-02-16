Война нужна тем, кто о ней громче всех кричит

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Украина получает впечатляющее вооружение из-за границы. И речь не о технических новшествах, поражает количество. Противотанковые установки, бронетехника, морские торпедные катера, боеприпасы - все это поступает в «незалежную» серьезными потоками. Запад слишком расщедрился, и это наталкивает на мысль о том, что кому-то крайне выгодно сделать Украину вооруженной до зубов. И это после скупости и многочисленных отказов в экономической помощи.Что происходит на самом деле? Военное укрепление соседней страны по дружбе? Вовсе нет. Запад провоцирует ее на войну. Подталкивает начать конфликт с известным заранее финалом. Самой Украине война невыгодна, потому что она проиграет, оказавшись на грани от окончательного развала. России вооруженные столкновения также не нужны, ведь они еще никогда не приводили к росту и укреплению позиций.Если война начнется, выиграет та страна, чьи солдаты откажутся от боя, а территории не будут подвергаться разрухе и разорению. Тут все слишком очевидно. На противостоянии России и Украины постоянно наживаются (в информационном плане) США и их «НАТОвский альянс». Им-то война и выгодна. Ведь так они смогут еще сильнее давить на территории восточной Европы, запугивая их. Кроме того, Североатлантический блок сможет на абсолютно законных основаниях перебрасывать на восток Европы больше военных мощностей.Ситуацию с войной между Россией и Украиной накаляют всеми возможными способами с весны 2021 года. Российская сторона не сделала ни одного выстрела за этот год и официально после учений выводит свои войска из той же Белоруссии или Крыма. Однако на это многие предпочитают закрыть глаза.Вот уже несколько месяцев Запад кричит о неизбежности войны, о ее начале «вот-вот». В доказательство они приводят спутниковые снимки с российской военной техникой на российской же территории. А российско-белорусские учения подтолкнули истериков к обозначению точной даты начала войны - утро 16 февраля. Однако ни утром, ни даже на следующий день ничего не произошло. Да, возросло напряжение, но Россия заявила о выводе своих воинских подразделений даже из суверенного Крыма. Казалось бы, это должно было всех успокоить, но нет. Запад продолжает кричать, что война все равно будет.Но одних анонсов недостаточно, нужна очень веская причина. Что же может заставить Россию начать войну? Донбасс. Резкое обострение военной обстановки на этом хрупком участке, где сейчас находится более 120 тысяч украинских войск. Именно оттуда сейчас поступают самые тревожные вести о провокациях, обстрелах и первых жертвах. И в случае атаки Донбасса Россия заступится за соотечественников.Это худший сценарий, на который толкает Украину Запад, вооружая ее армию. И которого стремится избежать Россия.