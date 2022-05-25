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На спецоперации погиб 21-летний военнослужащий из Вологды

На спецоперации погиб 21-летний военнослужащий из Вологды

В Вологде простятся с 21-летним военнослужащим, погибшим во время спецоперации. О смерти Расула Мусаева 26 мая сообщили в городской администрации.

После окончания школы №20 Расул поступил в Вологодский строительный колледж, а затем ушел в армию. Несмотря на то, что парень подписал контракт на военную службу, он планировал работать по профессии. У Расула остались родители, брат с сестрой.

Информации о том, где и когда похоронят Расула Мусаева, пока нет.
Фото: страница Сергея Воропанова в ВКонтакте
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