На спецоперации погиб 21-летний военнослужащий из Вологды
В Вологде простятся с 21-летним военнослужащим, погибшим во время спецоперации. О смерти Расула Мусаева 26 мая сообщили в городской администрации.
После окончания школы №20 Расул поступил в Вологодский строительный колледж, а затем ушел в армию. Несмотря на то, что парень подписал контракт на военную службу, он планировал работать по профессии. У Расула остались родители, брат с сестрой.
Информации о том, где и когда похоронят Расула Мусаева, пока нет.