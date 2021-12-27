Сторонник ЛГБТ-сообщества стал руководителем института философии РАН
Скандал в институте философии Российской академии наук произошел на фоне резкого протеста сотрудников против назначения новым директором Анатолия Черняева. За то долгое время, что он был заместителем руководителя научного учреждения, к нему не возникало никаких претензий. Теперь его обвиняют в конфликтности, непрофессионализме и дискредитации института. В итоге Минобрнауки отозвало кандидатуру Черняева, назначив врио директора научного руководителя института Абдусалама Гусейнова.
Он должен приступить к исполнению своих обязанностей 30 декабря. Врио директора пока еще остается Черняев. Гусейнов же находится в должности научного руководителя научно-исследовательского учреждения.
Этот скандал сразу же привлек внимание СМИ. Журналистов заинтересовало, для чего Гусейнова, которому уже 82 года, обременять административными функциями. Также темой активного обсуждения стал тот факт, что достаточно уважаемый в научных кругах человек преклонного возраста - ярый сторонник ЛГБТ-сообщества.
Руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин подчеркнул, что Гусейнова оправдывали в своих материалах сразу несколько СМИ. Причем они в России считаются иностранными агентами. Кроме того, в некоторых из них неоднократно публиковались достаточно подробные интервью с Гусейновым.
- Гусейнов давно и активно пропагандирует тему ЛГБТ в России и ждет не дождется шествия гей-парадов по улицам страны. Казалось бы, философ, уважаемый в научных кругах, но факт остается фактом, - пишет Борисов.
Примечательно, что ученые далеко не в первый раз встали на сторону ЛГБТ-движения. В 2018 году толерантность проявил директор Института истории и международных отношений ЮФУ Виктор Апрыщенко. Он разрешил работать в вузе студклубу гендерных исследований «Ива и ясень», где активно продвигали позитивное отношение к ЛГБТ-движению.