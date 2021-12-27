Сторонник ЛГБТ-сообщества стал руководителем института философии РАН

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Скандал в институте философии Российской академии наук произошел на фоне резкого протеста сотрудников против назначения новым директором Анатолия Черняева. За то долгое время, что он был заместителем руководителя научного учреждения, к нему не возникало никаких претензий. Теперь его обвиняют в конфликтности, непрофессионализме и дискредитации института. В итоге Минобрнауки отозвало кандидатуру Черняева, назначив врио директора научного руководителя института Абдусалама Гусейнова.Он должен приступить к исполнению своих обязанностей 30 декабря. Врио директора пока еще остается Черняев. Гусейнов же находится в должности научного руководителя научно-исследовательского учреждения.Этот скандал сразу же привлек внимание СМИ. Журналистов заинтересовало, для чего Гусейнова, которому уже 82 года, обременять административными функциями. Также темой активного обсуждения стал тот факт, что достаточно уважаемый в научных кругах человек преклонного возраста - ярый сторонник ЛГБТ-сообщества.Руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин подчеркнул, что Гусейнова оправдывали в своих материалах сразу несколько СМИ. Причем они в России считаются иностранными агентами. Кроме того, в некоторых из них неоднократно публиковались достаточно подробные интервью с Гусейновым.- Гусейнов давно и активно пропагандирует тему ЛГБТ в России и ждет не дождется шествия гей-парадов по улицам страны. Казалось бы, философ, уважаемый в научных кругах, но факт остается фактом, - пишет Борисов.Примечательно, что ученые далеко не в первый раз встали на сторону ЛГБТ-движения. В 2018 году толерантность проявил директор Института истории и международных отношений ЮФУ Виктор Апрыщенко. Он разрешил работать в вузе студклубу гендерных исследований «Ива и ясень», где активно продвигали позитивное отношение к ЛГБТ-движению.