Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

В России

Версия для печати

Новогодний бойкот: российские кинотеатры отказались от проката фильма «Елки-8»

Новогодний бойкот: российские кинотеатры отказались от проката фильма «Елки-8»
Четыре крупнейших киносети в России отказались от проката фильма «Елки-8». Объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула кино», «Каро», «Киномакс» и «Синема Стар» усомнились в выгоде проекта из-за короткого промежутка между онлайн- и оффлайн-премьерами.

О съемках традиционных «Елок» объявили только летом 2021 года. Фильм сняли за короткий срок, а его выход на больших экранах запланировали на 16 декабря. Через пару недель, 30 декабря, кинолента станет доступна на онлайн-сервисах. Однако киносети сообщали еще в 2020 году, что обязательным условием для выпуска фильмов в прокат станут шесть недель между премьерой оффлайн и онлайн.

Как сообщил Коммерсантъ, создатели «Елок» не согласовали с кинотеатрами новый подход. И теперь последние могут остаться в невыгодной ситуации. Перед новогодними праздниками люди в основном ходят по магазинам, покупая подарки и украшения. Когда же у аудитории появится свободное время - новогодние каникулы, можно будет уже никуда не идти. Фильм выйдет онлайн и все смогут посмотреть его прямо у себя дома. Таким образом кинотеатры останутся без зрителей на «Елках-8».
Фото: Кадр из фильма «Елки-8».
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.