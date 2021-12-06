Новогодний бойкот: российские кинотеатры отказались от проката фильма «Елки-8»

Фото: Кадр из фильма «Елки-8».

Четыре крупнейших киносети в России отказались от проката фильма «Елки-8». Объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула кино», «Каро», «Киномакс» и «Синема Стар» усомнились в выгоде проекта из-за короткого промежутка между онлайн- и оффлайн-премьерами.О съемках традиционных «Елок» объявили только летом 2021 года. Фильм сняли за короткий срок, а его выход на больших экранах запланировали на 16 декабря. Через пару недель, 30 декабря, кинолента станет доступна на онлайн-сервисах. Однако киносети сообщали еще в 2020 году, что обязательным условием для выпуска фильмов в прокат станут шесть недель между премьерой оффлайн и онлайн.Как сообщил Коммерсантъ, создатели «Елок» не согласовали с кинотеатрами новый подход. И теперь последние могут остаться в невыгодной ситуации. Перед новогодними праздниками люди в основном ходят по магазинам, покупая подарки и украшения. Когда же у аудитории появится свободное время - новогодние каникулы, можно будет уже никуда не идти. Фильм выйдет онлайн и все смогут посмотреть его прямо у себя дома. Таким образом кинотеатры останутся без зрителей на «Елках-8».