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В спецоперации погиб 23-летний контрактник из Волгоградской области

В спецоперации погиб 23-летний контрактник из Волгоградской области
В ходе спецоперации погиб 23-летний военный из Волгоградской области. Александра Водяного не стало во время выполнения боевого задания.

Александр родился и вырос в селе Лебяжье Камышинского района. Там он окончил школу и пошел в армию. После службы парень подписал контракт и остался в саперной роте, где получил должность старшего сапера-разведчика.

Как сообщил infokam.su, ефрейтор погиб 15 мая. Проститься с молодым военным родные и близкие смогут в его родном городе Камышине.

Ранее в Волгоградской области похоронили несколько десятков погибших в спецоперации. В их числе - 30-летний сапер Юрий Светашев, 31-летний командир роты материально-технического обеспечения Алексей Ануфриев и 25-летний командир отделения артиллерийской разведки Михаил Пурясьев.
Фото: соцсети.
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