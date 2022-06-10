На Кубани простились с 21-летним контрактником, погибшим в ходе спецоперации

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В Краснодарском крае простились с 21-летним контрактником, погибшим во время спецоперации. Дениса Пляка проводили в последний путь 8 июня. Через пару дней ему могло бы исполниться 22 года.Денис был спецназовцем, служил в разведке. Весной 2022 года он прибыл на спецоперацию. А 3 июня жизнь молодого военнослужащего оборвалась. Он погиб во время исполнения своего долга.Тело погибшего солдата доставили на родину, в Приазовское сельское поселение Приморско-Ахтарского района. Там 8 июня состоялось прощание с Денисом Пляком. На мероприятии присутствовали близкие погибшего и его сослуживцы.