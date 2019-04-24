В Каменске-Шахтинском за коррупцию уволен заместитель главы администрации



В Каменске-Шахтинском снят с должности замглавы администрации Сергей Рязанцев. Его освободили от должности из-за нарушения антикоррупционного законодательства.



По данным городской прокуратуры, Рязанцев вступил с одним из предпринимателей во внеслужебные отношения. Он вел переговоры и убеждал бизнесмена о возможности содействия во взыскании с должника задолженности в размере более 14 миллионов рублей. За свою помощь чиновник просил денежное вознаграждение.



В связи с этим замглавы вынесли представление, по итогам рассмотрения которого Сергей Рязанцев освобожден от занимаемой должности. На данный момент материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган.



Отметим, что Сергей Рязанцев курировал вопросы ЖКХ, транспорта и благоустройства.