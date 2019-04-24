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В Каменске-Шахтинском за коррупцию уволен заместитель главы администрации

В Каменске-Шахтинском за коррупцию уволен заместитель главы администрации
В Каменске-Шахтинском снят с должности замглавы администрации Сергей Рязанцев. Его освободили от должности из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

По данным городской прокуратуры, Рязанцев вступил с одним из предпринимателей во внеслужебные отношения. Он вел переговоры и убеждал бизнесмена о возможности содействия во взыскании с должника задолженности в размере более 14 миллионов рублей. За свою помощь чиновник просил денежное вознаграждение.

В связи с этим замглавы вынесли представление, по итогам рассмотрения которого Сергей Рязанцев освобожден от занимаемой должности. На данный момент материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган.

Отметим, что Сергей Рязанцев курировал вопросы ЖКХ, транспорта и благоустройства.

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