Парламентарии Юга России предложили возвращать пенсионерам 50% от стоимости путешествия
В Неклиновском районе Ростовской области прошло расширенное заседание Совета Южно-Российской Парламентской ассоциации (ЮРПА), посвящённое 20-летию организации. На важном мероприятии депутаты из 11 регионов юга страны и Республики Абхазия поаспектно разобрали послание президента Федеральному Собранию РФ 2021 года и обсудили способы реализации обращения главы государства на региональном уровне.
Перед заседанием руководители парламентских делегаций возложили цветы к мемориалу Славы «Героям прорыва Миус-фронта и освобождения г. Таганрога». Торжественная церемония прошла на территории музейного комплекса «Самбекские высоты».
Затем представители Ростовской области, Республик Адыгея, Калмыкия, Крым, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Абхазия, Волгоградской области, Краснодарского и Ставропольского краев собрались за круглым столом. Председатель донского Заксобрания Александр Ищенко отметил важность включения всех органов государственной власти в исполнение президентского послания.
- Перед нами сегодня стоит задача - тщательно обсудить ключевые направления законотворчества, которые требуют незамедлительной корректировки в свете исполнения послания президента, - сообщил в докладе председатель донского парламента. - Это было самое региональное послание в истории. Чего бы оно не касалось, всё формулирует задачи для региональных органов власти на будущее. Не только на этот год, но и в целом на пятилетку. Именно поэтому мы собрались здесь, чтобы вместе выработать общие подходы к выполнению этих задач.
Стоит отметить, что депутаты тщательно подготовились к расширенному заседанию. Они не только проанализировали обращение Владимира Путина, но и сравнили его с прошлогодними посланиями первого лица России. Парламентарии подчеркнули, что их обращения, сформулированные на собраниях ЮРПА, правительству страны, Государственной Думе, Совету Федерации, по большей части реализовались в решениях президента, документах правительства и федеральных законах.
- Сегодня в Ростовской области представители парламентов 11 регионов нашей страны сформулировали 12 решений, которые, на наш взгляд, позволят более полно, более эффективно реализовать на практике все те задачи, которые ставил президент перед всеми уровнями государственной власти, - подытожил Александр Ищенко.
В число предложений, принятых Советом ЮРПА, вошли использование федерального маткапитала на газ, водоснабжение и водоотведение, устройство бытовых колодцев; право неработающим пенсионерам получать обратно 50% от суммы курортного отдыха в России; выплата молодым специалистам, занятым в сферах культуры, дошкольного и дополнительного образования и переехавшим в сельскую местность. Также депутаты сошлись во мнении, что для детей-инвалидов старше 14 лет необходима бесплатная госпитализация вместе со взрослым, что проезд для ребёнка до семи лет в электричках и поездах должен быть бесплатным, что школьникам с ограниченными возможностями надо предоставить бесплатное питание. Кроме того, делегация решила добавить день отдыха после вакцинации от коронавируса, чтобы человек набрался сил и поправил состояние здоровья.
Несколько вопросов, которые определили представители регионов, касаются экономической сферы, в частности, хозяйствующих субъектов, розничной торговли, общественного питания, транспортировки экспортной продукции и производителей сельскохозяйственной продукции.
- Наша цель - вместе объединиться, вместе выработать решения, которые позволят эффективно добиться целей, обозначенных Владимиром Путиным. Парламентарии Юга России определили, что послание президента, поставленные им задачи являются приоритетными в нашей деятельности, - заключил Александр Ищенко.
В процессе заседания руководители парламентов субъектов РФ выразили мнение о работе ЮРПА.
- Сегодняшнее мероприятие не должно было проходить в другом месте, только в Ростовской области, потому что рождение Ассоциации происходило здесь. С участием не только членов ЮРПА, но и с участием северо-кавказских республик, которые организовали со временем свою Ассоциацию, - заметил председатель Государственного Совета Республики Адыгея Владимир Нарожный.
По мнению представителя Волгоградской области Александра Блошкина, общими усилиями можно решить такие глобальные проблемы, как реабилитация донского бассейна. В скором времени Ассоциация с помощью федеральной программы сможет спасти реку Дон. Председатель народного хурала Анатолий Казачко добавил, что парламентарии всегда едут на заседание с новыми предложениями, готовым материалом. Парламентаризм - это не застывший институт, ему всегда нужно учиться и учиться выделять острые проблемы населения.