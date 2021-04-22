Парламентарии Юга России предложили возвращать пенсионерам 50% от стоимости путешествия

В Неклиновском районе Ростовской области прошло расширенное заседание Совета Южно-Российской Парламентской ассоциации (ЮРПА), посвящённое 20-летию организации. На важном мероприятии депутаты из 11 регионов юга страны и Республики Абхазия поаспектно разобрали послание президента Федеральному Собранию РФ 2021 года и обсудили способы реализации обращения главы государства на региональном уровне.Перед заседанием руководители парламентских делегаций возложили цветы к мемориалу Славы «Героям прорыва Миус-фронта и освобождения г. Таганрога». Торжественная церемония прошла на территории музейного комплекса «Самбекские высоты».Затем представители Ростовской области, Республик Адыгея, Калмыкия, Крым, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Абхазия, Волгоградской области, Краснодарского и Ставропольского краев собрались за круглым столом. Председатель донского Заксобрания Александр Ищенко отметил важность включения всех органов государственной власти в исполнение президентского послания.Стоит отметить, что депутаты тщательно подготовились к расширенному заседанию. Они не только проанализировали обращение Владимира Путина, но и сравнили его с прошлогодними посланиями первого лица России. Парламентарии подчеркнули, что их обращения, сформулированные на собраниях ЮРПА, правительству страны, Государственной Думе, Совету Федерации, по большей части реализовались в решениях президента, документах правительства и федеральных законах.В число предложений, принятых Советом ЮРПА, вошли использование федерального маткапитала на газ, водоснабжение и водоотведение, устройство бытовых колодцев; право неработающим пенсионерам получать обратно 50% от суммы курортного отдыха в России; выплата молодым специалистам, занятым в сферах культуры, дошкольного и дополнительного образования и переехавшим в сельскую местность. Также депутаты сошлись во мнении, что для детей-инвалидов старше 14 лет необходима бесплатная госпитализация вместе со взрослым, что проезд для ребёнка до семи лет в электричках и поездах должен быть бесплатным, что школьникам с ограниченными возможностями надо предоставить бесплатное питание. Кроме того, делегация решила добавить день отдыха после вакцинации от коронавируса, чтобы человек набрался сил и поправил состояние здоровья.Несколько вопросов, которые определили представители регионов, касаются экономической сферы, в частности, хозяйствующих субъектов, розничной торговли, общественного питания, транспортировки экспортной продукции и производителей сельскохозяйственной продукции.В процессе заседания руководители парламентов субъектов РФ выразили мнение о работе ЮРПА.По мнению представителя Волгоградской области Александра Блошкина, общими усилиями можно решить такие глобальные проблемы, как реабилитация донского бассейна. В скором времени Ассоциация с помощью федеральной программы сможет спасти реку Дон. Председатель народного хурала Анатолий Казачко добавил, что парламентарии всегда едут на заседание с новыми предложениями, готовым материалом. Парламентаризм - это не застывший институт, ему всегда нужно учиться и учиться выделять острые проблемы населения.