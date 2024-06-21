Сергей Шлык уволился с поста ректора РостГМУ

Фото: ЕР/Россия - страна возможностей.

В Ростовском государственном медицинском университете уволился ректор. Имя Сергея Шлыка уже убрали с сайта вуза, где была указана его должность. В рамке для фотографии осталось лишь пустующее место. При этом появилась информация о том, кто стал исполняющим его обязанности. По данным РостГМУ, место заняла кандидат медицинских наук Олеся Старжинская.Сергей Шлык получил должность ректора ростовского медуниверситета больше 10 лет назад. До этого он работал главным кардиологом ЮФО (прим. — Южный федеральный округ). Некоторое время трудился в правительстве Ростовской области. Там он занимал пост замминистра здравоохранения региона. Дальнейшие планы Сергея Шлыка неизвестны.Олеся Старжинская — уроженка Ростовской области. Она приехала в донскую столицу из Усть-Донецкого района, чтобы поступить в РостГМУ. После успешного окончания вуза более 15 лет работала в области медицины. Медик работала абдоминальным хирургом, возглавляла некоторые медучреждения, а также была советником министра здравоохранения России Михаила Мурашко. С 2021 по 2023 годы была замом председателя правительства Архангельской области по вопросам здравоохранения.