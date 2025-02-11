Глава городской Думы Ростова Зинаида Неярохина ушла в отставку 11 февраля

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Глава города - председатель городской думы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина ушла в отставку 11 февраля. Об этом сообщили на очередном 30-м заседании гордумы.Ранее Зинаида Неярохина объяснила свое решение необходимостью оперативно начать процесс конкурса на должность главы города. Это было связано с изменениями в Уставе Ростова-на-Дону.Теперь депутатам предстоит выбрать нового председателя городской думы. Хотя не исключено, что на этот пост вновь может быть назначена Зинаида Васильевна. В данный момент депутаты ушли на перерыв для обсуждения кандидатур.