Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Глава городской Думы Ростова Зинаида Неярохина ушла в отставку 11 февраля

Глава городской Думы Ростова Зинаида Неярохина ушла в отставку 11 февраля
Глава города - председатель городской думы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина ушла в отставку 11 февраля. Об этом сообщили на очередном 30-м заседании гордумы.

Ранее Зинаида Неярохина объяснила свое решение необходимостью оперативно начать процесс конкурса на должность главы города. Это было связано с изменениями в Уставе Ростова-на-Дону.

Теперь депутатам предстоит выбрать нового председателя городской думы. Хотя не исключено, что на этот пост вновь может быть назначена Зинаида Васильевна. В данный момент депутаты ушли на перерыв для обсуждения кандидатур.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.