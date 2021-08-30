Антон Гетта обозначил три основные задачи для развития территорий Ростовской области

Изготовитель: Савин Глеб Юрьевич, ИНН 507560612740, место проживания: Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Гизель-Дере. Изготовлено по заказу кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва по одномандатному избирательному округу Ростовская область - Нижнедонской одномандатный избирательный округ № 150 Гетта Антона Александровича. Тираж - 1 экз. Дата изготовления - 29.08.2021 г. Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва по одномандатному избирательному округу Ростовская область - Нижнедонской одномандатный избирательный округ № 150 Гетта Антона Александровича.

Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва по Нижнедонскому одномандатному избирательному округу № 150 Антон Гетта представил свою предвыборную программу. В ней он обозначил три основные задачи для развития территорий Ростовской области.В первую очередь, региону нужно больше зарабатывать. Для этого претендент на мандат собирается привлекать инвестиции в крупные предприятия. Имея больше денег, фабрики и заводы смогут быстрее наращивать производственные мощности и проводить переоборудование. А ведь чем богаче градообразующее предприятие, тем выше уровень жизни в муниципалитете.Кандидат планирует создать экспертную группу, которая сможет отслеживать потребности на местах. А уже с помощью самого претендента инициативы будут поступать на обсуждение к депутатам федерального уровня.– Буквально вчера на форуме «Армия-2021» заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов поставил перед Общероссийским Народным Фронтом (ОНФ) задачу взять на контроль исполнение поручения о необходимых квотах для отечественных предприятий в государственных закупках. Я планирую создать экспертный пул из промышленных предприятий Ростова-на-Дону и Ростовской области, – отметил Антон Гетта. – Мы будем той экспертной площадкой, которая через меня, как через проводника, будет озвучивать предложения и добиваться изменений, в том числе нормативных, на федеральном уровне. Уверен, это будет большая экспертная работа, которая повлияет на развитие предприятий страны.Антон Гетта планирует продвигать интересы крупных производств и освещать их потребности перед народными избранниками, в том числе предприятия «Роствертол», «Ростсельмаш» и «ГПЗ-10». Это позволит обеспечить и эффективный рост, и гарантированный сбыт продукции.Вторая задача кандидата - эффективно тратить. По его мнению, если сделать отчетность максимально прозрачной и искоренить незаконные схемы в государственных закупках, в бюджете окажется гораздо больше средств на развитие. Также это поможет в решении третьей задачи - развить социальную сферу.– Решение первых двух задач – больше зарабатывать и эффективнее тратить – позволит в полной мере реализовать социальные задачи – строить новые школы, детские сады, больницы, – поделился планами Антон Гетта.Не обошел претендент на мандат и более конкретные проблемы. Например, он обратил внимание на несанкционированные свалки и непостоянный вывоз отходов.– Сейчас мы видим, как в Ростове-на-Дону обстоят дела с мусором. Отходы скапливаются в контейнерах и вокруг них. Мы стараемся помогать и точечно, привлекая внимание соответствующих служб, и системно. Например, на прошлой неделе мы провели совещание с городской администрацией и представителями ГК «Чистый город» и договорились, что на ликвидацию свалочных очагов из муниципального бюджета будут выделены дополнительные средства. Кроме того, в скором времени будет принято решение о повышении ответственности для «серых возчиков», – рассказал кандидат в депутаты.Для решения существующей проблемы кандидат предложил оборудовать участки с мусорными баками камерами. Так намного легче будет отслеживать ситуацию с «серыми возчиками» и следить за заполняемостью баков. Кроме того, есть предложение по созданию народных патрулей. Люди, которым небезразлична экологическая ситуация в регионе, смогут самостоятельно следить за проблемой и фиксировать все нарушения. В связке с административным ресурсом это поможет сделать территории чище и комфортнее для жизни.Для решения этой задачи в Ростове уже был создан первый центр для утилизации строительного мусора. В случае, если у жителей донской столицы остались отходы после ремонта, стройки или разборки зданий и конструкций, они могут сдать их туда. Стоит это немного, всего 600 рублей за тонну.Напомним, Антон Гетта баллотируется в депутаты Госдумы РФ от Нижнедонского одномандатного избирательного округа № 150. В него входят Азов, Азовский район, Батайск, Советский, Железнодорожный, Ленинский районы Ростова-на-Дону и часть Мясниковского района. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Жители области смогут отдать свой голос и лично на избирательных участках, и дистанционно, дома - через портал Госуслуги.