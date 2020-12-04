В Ростове в переулке Гельца образовался ледовый каток из-за коммунальной аварии

В Ростове на перекрёстке улицы Солидарности и переулка Гельца образовалась гололедица из-за порыва трубы. Жалоба поступила от жителей Александровки в час ночи 7 декабря.По словам очевидцев, сильный напор воды хлынул в переулок Гельца поздней ночью. Жильцы прилегающих домов сразу вызвали аварийную службу, но коммунальщики приехали только к полудню следующего дня. За это время по всей проезжей части и на тротуарах образовалась гололедица. Людям приходилось обходить травмоопасное место окольными путями или на свой страх и риск преодолевать обледеневшую полосу препятствий.В водоканале Rostov.ru сообщили, что произошла пробоина в трубе диаметром 150 миллиметров. Планируется, что аварию устранят за пару часов, а заледеневшую воду разморозит специальная техника.Пока специалисты не устранят повреждения, жителям придётся обходить или объезжать ледовый каток, рискуя своим здоровьем.