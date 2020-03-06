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Водитель пассажирской «ГАЗели» врезался в ограждение на трассе в Ростовской области

Водитель пассажирской «ГАЗели» врезался в ограждение на трассе в Ростовской области

В Ростовской области на трассе Морозовск – Цимлянск – Волгодонск водитель пассажирской «ГАЗели» попал в ДТП. Авария произошла вечером 11 марта на 91-м километре автодороги.

По предварительным данным, 60-летний водитель пассажирского микроавтобуса, потеряв управление, выехал на встречную полосу и врезался в металлическое ограждение.
- В результате происшествия пострадал 64-летний пассажир «ГАЗели», - рассказали в отделе пропаганды отдела УГИБДД Ростовской области.

Пострадавшего доставили в больницу. Ему оказали первую помощь, госпитализация не потребовалась.

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