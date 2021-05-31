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В Ростовском областном суде обсудили вопросы гласности

В Ростовском областном суде обсудили вопросы гласности
В Ростовском областном суде совет судей донского региона провел круглый стол на тему гласности и открытости судов для средств массовой информации. В обсуждении проблем доступа СМИ к информации судов приняли участие представители судейского сообщества Ростовской области и журналисты.

Последнее время журналисты стали жаловаться на работу судебной системы Ростовской области. В частности, корреспонденты не могли получить общедоступную информацию о судебных процессах, а на самих заседаниях им мешали выполнять свои профессиональные обязанности. В свою очередь, представители судов отметили, что не всегда они могут оперативно предоставить информацию, учитывая специфику судебной работы, а также те ограничения, которые прописаны законом. Эти и другие важные вопросы стали поводом для бурной дискуссии.

По ее итогам было принято решение создать объединенную пресс-службу судов Ростовской области. Попросту говоря, на базе популярной социальной сети будет создан чат, где будут присутствовать представители всех судов Ростовской области, а также представители региональных СМИ. В оперативной форме журналисты смогут получать ответы на запросы без тягучки с официальными запросами и долгими звонками в пресс-службу.

«Гармонизация нашей работы в сфере освещения судопроизводства не только будет способствовать повышению доверия к суду, укреплению авторитета правосудия, и формированию правосознания граждан, но также поможет редакциям СМИ расширять свою аудиторию, снабжая подписчиков своевременными, а самое главное, проверенной и компетентной информацией о значимых событиях социальной жизни региона», - подчеркнула председатель Совета судей Ростовской области Татьяна Юрова.

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