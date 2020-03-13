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В Ростове пройдёт старинный международный праздник весны «Новруз-Байрам»

В Ростове пройдёт старинный международный праздник весны «Новруз-Байрам»
Старинный международный праздник весны «Новруз-Байрам» отметят в Ростове. Торжество организует азербайджанская региональная национально-культурная автономия.

Праздник олицетворяет собой пробуждение природы после зимнего сна. В программе «Новруз-Байрама» - концерт с демонстрацией народных обрядов. Гости мероприятия смогут понаблюдать и поучаствовать в обряде возжигания костра и очищения путём перепрыгивания через огонь.

Народный обряд «Встречи Солнца» станет многонациональный. В нём примут участие азербайджанцы, турки, узбеки, туркмены, таджики. Гостям праздника представят символическую национальную азербайджанскую борьбу и творческие номера.

Праздник пройдёт 17 марта в ДК железнодорожников на улице Гусева. Начало - в 16:00. Участников угостят азербайджанской кухней с праздничными блюдами. Ростовчане смогут попробовать символы праздника - «хончу» с проросшей зеленью и национальные сладости.

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