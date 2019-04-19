Авторизация

Регистрация


  • USD 63.96
  • EUR 71.92
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

В Ростове ограничат движение на переулке Доломановском

В центре Ростова ограничат движение транспорта на переулке Доломановском.

Схема движения меняется в районе домов №№ 163, 165, 167, 169-171. С 9 мая до 31 декабря движение будет ограничено по левой полосе дороги.

Ограничение связано со строительными работами.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.